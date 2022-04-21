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البابا تواضروس: خميس العهد عيد كبير تأسس فيه سر التناول المقدس

الخميس، 21 أبريل 2022 02:35 م
البابا تواضروس: خميس العهد عيد كبير تأسس فيه سر التناول المقدس البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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صلى قداسة البابا تواضروس الثانى قداس خميس العهد "الخميس الكبير" صباح اليوم بدير الشهيد مار مينا مريوط، وبدأت الصلوات بصلاة باكر خميس العهد التى تضمنت دورة تبكيت يهوذا الخائن، ثم باقي صلوات السواعي النهارية، تلاها صلاة اللقان، ثم القداس الإلهى، واختتمت الصلوات بصلاة الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس.

وألقى قداسة البابا عظة القداس التى أشار خلالها إلى أن خميس العهد هو يوم عيد كبير، لأن فيه تم تأسيس سر التناول (سر الافخارستيا)، وأوضح قداسته أحداث هذا اليوم في حياة السيد المسيح على الأرض: في الصباح أكل الفصح مع تلاميذه ثم غسل أقدامهم وبعد ذلك أسس سر الافخارستيا، وبدأ الإعداد ليوم الصليب وفي آخر يوم الخميس كانت صلاته الوداعية في بستان جسثيماني، ثم جاء يهوذا بالجنود لتسليمه لهم وبدأت محاكمته ليلًا.

ووضع قداسة البابا ثلاث شخصيات للتأمل فى حياتهم من ناحية الفهم:

1- يهوذا التلميذ الخائن [عديم الفهم]، ويُمثل الإنسان غير الأمين في حياته وفي عمله وفي تلمذته للمسيح.

2- بطرس التلميذ المندفع [محدود الفهم]، والذي بعد معالجة ضعفاته بالحب صار يُمثل الإيمان الذي يحياه الإنسان، "«يَا رَبُّ، أَنْتَ تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ. أَنْتَ تَعْرِفُ أَنِّي أُحِبُّكَ»" (يو 21: 17).

3- يوحنا تلميذ المحبة [عميق الفهم]، وهو مثال المحبة والهدوء، وله شروحات لاهوتية عميقة ممسوحة بالمحبة في خمس أسفار كتبها في العهد الجديد، "يَا أَوْلاَدِي، لاَ نُحِبَّ بِالْكَلاَمِ وَلاَ بِاللِّسَانِ، بَلْ بِالْعَمَلِ وَالْحَقِّ!" (1 يو 3 : 18).

وشارك فى الصلوات نيافة الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير مار مينا بصحراء مريوط ومجمع رهبان الدير وعدد كبير من الشعب.

البابا تواضروس يغسل أرجلهم
البابا تواضروس يغسل أرجل الأباء 

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ترأس البابا تواضروس الثانى الصلاة
ترأس البابا تواضروس الثانى الصلاة

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

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العشاء الأخير

البابا تواضروس

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