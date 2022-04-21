الانتخابات الفرنسية.. أبرز محطات ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون (إنفوجراف)

رجحت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية أن يظل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون - المنتهية ولايته - المرشح الأوفر حظا فى السباق الرئاسى كما كان الحال عليه قبل خمسة أعوام ماضية.
ونبهت الصحيفة فى تقرير أصدرته بهذا الشأن، إلى أن الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته تصدر جميع استطلاعات الرأي، فضلا عن اتساع الفجوة التى تفصله عن منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان فى الأيام الأخيرة.
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز محطات ولاية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون:
ماكرون
ماكرون
14 مايو 2017
تسلم السلطة من سلفه فرانسوا هولاند
ليصبح ثامن رئيس فى تاريخ الجمهورية الخامسة
18 يونيو 2017
حزب ماكرون يفوز بغالبية المقاعد فى الغرفة السفلى من البرلمان
19 يوليو 2017
رئيس أركان الجيش الفرنسى يعلن استقالته بسبب أزمة مع ماكرون
18 يوليو 2018
تفجر قضية ألكسندر بينالا، الحارس الشخصى السابق للرئيس ماكرون
نشرت صحيفة "لوموند" فيديو يظهر فيه وهو يعتدى على متظاهر
لينتهى الأمر بإقالته
28 أغسطس 2018
استقالة وزير الانتقال البيئى الفرنسى نيكولا هولو
الذى شكل صدمة لماكرون بسبب شعبيته الكبيرة فى فرنسا
17 نوفمبر 2018
مظاهرات ضخمة فى فرنسا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود
لتكون نقطة بداية حركة "السترات الصفراء"
1 ديسمبر 2018
شكل ذلك اليوم منعطفا خطيرا فى رئاسة ماكرون
اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرى "السترات الصفراء" والشرطة
وتعرض قوس النصر إلى أعمال تخريب ونهب منظم
15 يناير2019
أعلن إيمانويل ماكرون عن "حوار وطنى كبير" لإنهاء أزمة "السترات الصفراء"
15 أبريل 2019
النيران تلتهم كاتدرائية نوتردام فى باريس وسط ذهول وصدمة الفرنسيين
5 ديسمبر 2019
تم إطلاق حركة إضراب عمالية واسعة ضد خطة إصلاح معاشات التقاعد
16 مارس 2020
ماكرون يعلن حزمة إجراءات لاحتواء جائحة كورونا
6 أغسطس 2020
ماكرون يزور بيروت بعد انفجار هز ميناء العاصمة اللبنانية
17 نوفمبر 2020
تظاهرات فى فرنسا احتجاجا على مناقشة البرلمان مشروع قانون الأمن الشامل
20 يناير 2021
ماكرون يعترف بمسئولية فرنسا عن مقتل موريس أودان وعلى منجلى
وذلك خلال معركة الجزائر بين عامى 1956 و1957
1 يناير 2022
فرنسا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى
17 فبراير 2022
فرنسا تغادر مالى بعد 9 سنوات من مكافحة الإرهاب
24 فبراير 2022
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعلن الحرب على أوكرانيا
وماكرون يرفض العلميات الروسية
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