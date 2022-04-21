الانتخابات الفرنسية.. أبرز محطات ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون (إنفوجراف)

محمد جمال

رجحت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية أن يظل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون - المنتهية ولايته - المرشح الأوفر حظا فى السباق الرئاسى كما كان الحال عليه قبل خمسة أعوام ماضية. ونبهت الصحيفة فى تقرير أصدرته بهذا الشأن، إلى أن الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته تصدر جميع استطلاعات الرأي، فضلا عن اتساع الفجوة التى تفصله عن منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان فى الأيام الأخيرة. ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز محطات ولاية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون:









ماكرون

ماكرون

14 مايو 2017

تسلم السلطة من سلفه فرانسوا هولاند

ليصبح ثامن رئيس فى تاريخ الجمهورية الخامسة

18 يونيو 2017

حزب ماكرون يفوز بغالبية المقاعد فى الغرفة السفلى من البرلمان

19 يوليو 2017

رئيس أركان الجيش الفرنسى يعلن استقالته بسبب أزمة مع ماكرون

18 يوليو 2018

تفجر قضية ألكسندر بينالا، الحارس الشخصى السابق للرئيس ماكرون

نشرت صحيفة "لوموند" فيديو يظهر فيه وهو يعتدى على متظاهر

لينتهى الأمر بإقالته

28 أغسطس 2018

استقالة وزير الانتقال البيئى الفرنسى نيكولا هولو

الذى شكل صدمة لماكرون بسبب شعبيته الكبيرة فى فرنسا

17 نوفمبر 2018

مظاهرات ضخمة فى فرنسا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

لتكون نقطة بداية حركة "السترات الصفراء"

1 ديسمبر 2018

شكل ذلك اليوم منعطفا خطيرا فى رئاسة ماكرون

اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرى "السترات الصفراء" والشرطة

وتعرض قوس النصر إلى أعمال تخريب ونهب منظم

15 يناير2019

أعلن إيمانويل ماكرون عن "حوار وطنى كبير" لإنهاء أزمة "السترات الصفراء"

15 أبريل 2019

النيران تلتهم كاتدرائية نوتردام فى باريس وسط ذهول وصدمة الفرنسيين

5 ديسمبر 2019

تم إطلاق حركة إضراب عمالية واسعة ضد خطة إصلاح معاشات التقاعد

16 مارس 2020

ماكرون يعلن حزمة إجراءات لاحتواء جائحة كورونا

6 أغسطس 2020

ماكرون يزور بيروت بعد انفجار هز ميناء العاصمة اللبنانية

17 نوفمبر 2020

تظاهرات فى فرنسا احتجاجا على مناقشة البرلمان مشروع قانون الأمن الشامل

20 يناير 2021

ماكرون يعترف بمسئولية فرنسا عن مقتل موريس أودان وعلى منجلى

وذلك خلال معركة الجزائر بين عامى 1956 و1957

1 يناير 2022

فرنسا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى

17 فبراير 2022

فرنسا تغادر مالى بعد 9 سنوات من مكافحة الإرهاب

24 فبراير 2022

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعلن الحرب على أوكرانيا

وماكرون يرفض العلميات الروسية