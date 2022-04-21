وجاء فى بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى: أن هذا التمويل يستهدف اللبنانيين الضعفاء، وكذلك اللاجئين الذين يعيشون في البلد الذي يستورد 96% من قمحه من روسيا وأوكرانيا .

وأضاف البيان أن التمويل الجديد سيُركز على المناطق والمجتمعات التي ثبت فيها انعدام الأمن الغذائي، وعدم كفاية الوصول إلى الرعاية الصحية أو تنامي مخاوف حماية السكان اللبنانيين الضعفاء واللاجئين المحتاجين. وسيتم تقديم المساعدة الإنسانية للاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وقال مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش:" لقد جعلت الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان ملايين الأشخاص بحاجة إلى المساعدة على مدى العامين الماضيين. كما ضاعفت جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وانفجار مرفأ بيروت من معاناة كل من اللبنانيين الضعفاء واللاجئين السوريين على حدٍ سواء. والآن، يواجه الناس في لبنان تحديات بسبب صدمات الغذاء والوقود العالمية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. والاتحاد الأوروبي يتضامن مع اللبنانيين ومجتمعات اللاجئين وقت الحاجة ".