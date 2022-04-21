وجاء فى بيان لجهاز الأمن الفيدرالى: "تم اعتقال مواطن روسى من أنصار "داعش" فى مدينة سيمفيروبول، وكان يستعد لتفجير خط سكك حديدية في سيمفيروبول؛ بتوجيه من قادة كتيبة تتار القرم، المشاركة في الأعمال العدائية ضد القوات المسلحة الروسية فى أوكرانيا".

وأضاف البيان "فى منزل الإرهابى، تمت مصادرة قنبلتين محليتين بوزن إجمالى يبلغ ثلاثة كيلوجرامات، فضلا عن مفجرين كهربائيين، وخارطة توضح وضع عبوات ناسفة تحت خط سكك حديدية، وكتب متطرفة، ومنشورات دعائية لكتيبة القرم"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف بيان جهاز الأمن الفيدرالى الروسى أنه تم فتح قضية جنائية للإعداد لهجوم إرهابي وحيازة متفجرات بطريقة غير مشروعة.

