الأمم المتحدة تطالب بفتح ممرات لإيصال المساعدات وإخراج المدنيين من ماريوبول

أعرب أنطويو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عن قلقها من الوضع في ماريوبول، مطالبا بفتح ممرات لإيصال المساعدات وإخراج المدنيين من ماريوبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق طالبت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى إيرينا فيريشوك، بضرورة فتح ممر إنسانى فى مدينة ماريوبول المحاصرة بشكل عاجل.
وقالت فيريشوك - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الخميس، "إنه من الضروري إجلاء المدنيين والجنود الجرحى من مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول".. مضيفة "نطالب الروس بفتح ممر إنساني عاجل من مصنع (آزوفستال) بماريوبول، حيث يتواجد هناك الآن نحو ألف مدني و500 جريح".
وناشدت فيريشوك قادة العالم تركيز جهودهم على مدينة ماريوبول قائلة "هذه نقطة أساسية ولحظة مهمة في الجهود الإنسانية".
الأمم المتحدة تطالب بفتح ممرات لإيصال المساعدات وإخراج المدنيين من ماريوبولالخميس، 21 أبريل 2022 08:50 م
جوتيريش
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أعرب أنطويو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عن قلقها من الوضع في ماريوبول، مطالبا بفتح ممرات لإيصال المساعدات وإخراج المدنيين من ماريوبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
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