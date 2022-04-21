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الأمم المتحدة: الحرب فى أوكرانيا تسببت بنزوح أكثر من 7.7 مليون شخص

الخميس، 21 أبريل 2022 03:13 م
الأمم المتحدة: الحرب فى أوكرانيا تسببت بنزوح أكثر من 7.7 مليون شخص أوكرانيا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن الحرب في أوكرانيا تسبب بنزوح أكثر من 7.7 مليون شخص عن مناطقهم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت المملكة المتحدة عن موجة جديدة من العقوبات على شخصيات بارزة في الجيش الروسي مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذه الخطوة جاءت في أعقاب هجوم متجدد في الشرق ومعلومات استخبارية تشير إلى استهداف البنية التحتية المدنية عمدا في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأوضحت إن العقوبات الجديدة ستستهدف أولئك الذين يقودون الخطوط الأمامية الروسية لارتكاب "أعمال شنيعة" خلال الحرب ، التي يعتقد أنها قتلت مئات المدنيين ودمرت مدنًا وشردت أكثر من ثلاثة ملايين في أول شهرين لها.

 

 

 


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