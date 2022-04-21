اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 02:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس للأطفال وكبار السن

الخميس، 21 أبريل 2022 01:08 م
الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس للأطفال وكبار السن الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس خاصة وأن الأجواء باردة ليلا، وهناك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الصغرى مع وجود نشاط للرياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.
 
وقالت هيئة الأرصاد الجوية: يفضل عدم تخفيف الملابس للأطفال ولكبار السن خلال فترة الليل والصباح الباكر بسبب تأثير الأجواء الباردة ونشاط الرياح أحيانا خلال فترة الليل.
 
ويشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس ربيعى معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمى 26 درجات والصغرى 12.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: انخفاض الحرارة على كافة الأنحاء اليوم.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

الخميس، 21 أبريل 2022 08:00 ص

أجواء ربيعية معتدلة ولكن احذروا .. الأرصاد: درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية حتى الأسبوع المقبل.. وتحذر: طقس بارد خلال الليل والصباح الباكر .. ونصائح بعدم تخفيف الملابس.. والصغرى تصل بالقاهرة 14 درجة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:00 م

الأرصاد تناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس لانخفاض درجات الحرارة ليلا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:19 م

الأرصاد: طقس ربيعى ودرجات حول المعدلات الطبيعية حتى نهاية الأسبوع

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:40 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة