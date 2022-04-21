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ارتفاع الحرارة غدا على كافة الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 29

الخميس، 21 أبريل 2022 01:21 م
ارتفاع الحرارة غدا على كافة الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 29 الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع طفيف بالحرارة، ليسود  طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 27 درجات والصغرى 12 درجة.
 
 
 

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