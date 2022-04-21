احذر.. 10 مخالفات بالشريحة الخامسة بقانون المرور عقوبتها الحبس والغرامة

كتب عبد الرحمن سيد

أقر قانون المرور الجديد الذى لم يتم اقراره حتى الان مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق والحبس فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف ومن تلك المخالفات.