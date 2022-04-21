احذر.. 10 مخالفات بالشريحة الخامسة بقانون المرور عقوبتها الحبس والغرامة

أقر قانون المرور الجديد الذى لم يتم اقراره حتى الان مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق والحبس فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف ومن تلك المخالفات.
- السير عكس الاتجاه المقرر على الطريق
- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر
- الامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون
- ارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة،
- التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة
- اعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته
- الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف -تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س
- التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة -ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائى -ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه،
- تفريع حمولة الركاب على الطرق العامة -قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها
- استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور
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