إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 6 اشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الدائرى الإقليمى جنوب الجيزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وجرى نقلهم إلى مستشفى الصف، فيما جرى رفع حطام الحادث بالكامل.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بالطريق الدائرى الإقليمى بنطاق الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان ودورية أمنية إلى محل الحادث، وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الإقليمى اتجاه محافظة الفيوم، ونتج عنه إصابة 6 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الصف لتلقى الرعاية الصحية الكاملة داخل المستشفى.



وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقام رجال المرور بتسيير حركة السيارات التى توقف بالطريق وتم سحب جميع الكثافات المرورية وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.