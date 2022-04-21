اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 03:31 م
أكرم القصاص
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إزالة 2200 حالة إشغال طريق ومصادرة 310 مضبوطات بحى شرق أسوان‎‎

الخميس، 21 أبريل 2022 02:35 م
إزالة 2200 حالة إشغال طريق ومصادرة 310 مضبوطات بحى شرق أسوان‎‎ جانب من الحملات
أسوان - فريق المحافظات

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود على مدار اليوم الخميس، لإزالة الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات داخل الأحياء والمناطق السكنية والأسواق لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات بمنطقة الكوبرى والسويقات بحى شرق المدينة، حيث أكد المهندس سيد مدنى بأن الحملة أسفرت عن رفع 2200 حالة إشغال طريق ، بالإضافة إلى مصادرة 310 من المضبوطات المتنوعة، مشيراً إلى أن الحملة شارك فيها نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، فضلاً عن الفنيين والعاملين مدعمين بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل بالوحدة المحلية .


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