اليوم السابع
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إخماد حريق مخلفات وأشجار فى المريوطية بجوار استوديو مصر دون إصابات

الخميس، 21 أبريل 2022 08:56 م
إخماد حريق مخلفات وأشجار فى المريوطية بجوار استوديو مصر دون إصابات إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق مخلفات وأشجار بجوار استوديو مصر فى منطقة المريوطية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق مخلفات وأشجار فى منطقة المريوطية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

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