إخماد حريق مخزن مواد بلاستيكية فى الحوامدية دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق مخزن مواد بلاستيكية بشارع مسجد أبو مخلوف فى منطقة الحوامدية دون وقوع إصابات.



تلقت عمليات النجدة، بلاغاً بنشوب حريق داخل مخزن مواد بلاستيكية فى الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.