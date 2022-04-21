إحالة فتاة استدرجت شابا لعلاقة عاطفية لابتزازه فى عابدين للجنايات

أمرت نيابة عابدين، بإحالة عاطلين وفتاة لمحكمة الجنايات، بتهمة ابتزاز شاب بصور فاضحة، مقابل الحصول منه على أموال لعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من شاب أفاد فيه بتعرضه للابتزاز من فتاة وشخصين طلبوا منه الحصول على أموال مقابل عدم نشرهم صور شخصية له فى غرفة النوم، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة عاطلين اتفقوا مع المتهمة الثالثة على استدراج المجنى عليه وإقامة علاقة عاطفية معه وتصويره فى أوضاع مخلة بهاتفه المحمول وإرسال تلك الصور للمتهمين، حيث ارسل المتهمين الصور للمجنى عليه لابتزازه، وطلبوا منه الحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشره الصور.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.