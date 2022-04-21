أول سوبر آب بمصر والشرق الأوسط.. 7 خدمات على تطبيق البريد المصرى "يلا"

كتبت هبة السيد

أطلقت الهيئة القومية للبريد، تطبيق "ياللا yalla" الذى يعد أول سوبر آب فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا فى فبراير الماضى، ويقدم مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات ومزود بحلول الدفع (PSP) وذلك بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وشركة باى سكاى.

إليك كل ما تريد معرفته عن تطبيق يلا أول سوبر آب فى مصر:

يتمتع "ياللا سوبر آب" بالعديد من الحلول المالية وغير المالية، ومنها "Yalla Money ياللا فلوس" ويمكن من خلاله تحويل واستقبال الأموال للأفراد والتجار.

خدمة "Yalla Bills ياللا فواتير" لدفع الفواتير وشحن الرصيد بكافة أنواعها.

خدمة "Yalla Pharmacy ياللا صيدلية" لقراءة الروشتة وطلب الأدوية وتوصيلها لمكان المستخدم.

خدمة "Yalla Offers ياللا عروض" لتوفير العروض والخصومات على مختلف العلامات التجارية والمطاعم وغيرها من المتعاقد معها.

خدمة "Yalla Mall ياللا مول" لتوفير إمكانية شراء المنتجات بمختلف أنواعها.

خدمة "Yalla Insurance ياللا تأمينات" لتوفير أنواع التأمين بما فى ذلك التأمين الصحي.

خدمة "Yalla Transportation ياللا مواصلات" لحجز تذاكر المواصلات والسفر بين المحافظات إلى جانب ENPO Digital " البريد الرقمى" لتوفير خدمات البريد المصرى المتمثلة فى تحديد أماكن ماكينات الصراف الآلى وفروع البريد ونقاط ENPO الجديدة Win والخدمات الحكومية وخدمات التعليم والإسكان.

وتطبيق يلا سوبر آب البريد المصري هو من أكثر التطبيقات تحميلا علي آب ستور وأندرويد بنحو نصف مليون عملية تنزيل للتطبيق من تاريخ إطلاقه منذ أسابيع قليلة بحسب ما أكده مسؤولين بالهيئة فى وقت سابق.

ويذكر أن البريد المصرى كان قد فاز بجائزة الابتكار عن "ياللا سوبر آب" من اتحاد البريد اليورو متوسطى الذى يضم 15 دولة أوروبية وتسع دول عربية."