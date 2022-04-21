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أوبك: ارتفاع أسعار النفط مرتبطة بالتوتر فى شرق أوروبا والمخاوف من نقص الإمدادات

الخميس، 21 أبريل 2022 06:07 م
أوبك: ارتفاع أسعار النفط مرتبطة بالتوتر فى شرق أوروبا والمخاوف من نقص الإمدادات اوبك
كتب أحمد عرفة

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قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إن ارتفاع أسعار النفط مرتبطة بالتوتر في شرق أوروبا والمخاوف من نقص الإمدادات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على الدعوة التي وجهها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون للتتعامل برحمة مع بريطاني احتجز في مدينة ماريوبول الأوكرانية حيث خاض القتال في صفوف قوات حكومة أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وحملت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بوريس جونسون وحكومته المسؤولية عن التخلي عن رعاياهم الذين أصبحوا ضحية الدعاية البريطانية وتوجهوا إلى أوكرانيا لقتل الناس وعدم الاهتمام إطلاقا بمصير البريطانيين الذين وجدوا أنفسهم في محنة.

ووجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، رسالة للشعب البريطاني قائلة: "لا تقلقوا لأن الجانب الروسي يراعيهم، ويمدهم بالغذاء والماء والدعم المطلوب، وكذلك الأجانب الآخرين الذين استسلموا أو أسروا"، لافتة إلى أن القوات الروسية ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي خلافا عن المسلحين الأوكرانيين الذين يعدمون الأسرى رميا بالرصاص بطريقة غير إنسانية ويسيئون للمدنيين، متابعا: لو لم تفرض الرقابة الإجبارية في بريطانيا لعرفتم ذلك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية،: ندعو السلطات البريطانية إلى إبداء الرحمة التي تحدث عنها بوريس جونسون إزاء مواطني أوكرانيا والكف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، وكلما زادت صادرات الأسلحة من لندن إلى أوكرانيا كلما زاد عدد مواطني هذا البلد الذين يقتلون.


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