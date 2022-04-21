اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 06:55 م
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أوبك: آلية أوبك+ التزمت بتحقيق الاستقرار فى سوق النفط واستعادت أسسه المتينة

الخميس، 21 أبريل 2022 06:24 م
أوبك: آلية أوبك+ التزمت بتحقيق الاستقرار فى سوق النفط واستعادت أسسه المتينة اوبك
كتب أحمد عرفة

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قالت منظمة أوبك، إن آلية أوبك+ التزمت بتحقيق الاستقرار في سوق النفط واستعادت أسسه المتينة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من أن يتسبب استمرار ارتفاع أسعار المنتجات النفطية الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي، وكذلك في التأثير على الطلب على النفط الخام، والتي ستزداد سوءًا مع استمرار الحرب.

وخفضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.9% مقابل 4.2% في 2022.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها الشهري ، أن الحرب تسببت في إصدار وابل من العقوبات من العديد من الدول الكبرى ضد روسيا، ما تسبب في حدوث أسوأ أزمة إمدادات في سوق النفط منذ عقود، ودفعت الذهب الأسود إلى مُلامسة مستوى 140 دولارًا للبرميل، في حين قفزت أسعار السلع الأخرى المُنتجة في روسيا وأوكرانيا مثل القمح وبعض المعادن الرئيسية ما زاد من الضغط على الاقتصادات التي تواجه بالفعل معدلات تضخم مرتفعة.

 


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