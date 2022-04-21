أغرب حكم قضائى.. صراع بين شقيقين داخل محكمة هولندية على من يتكفل بوالدته

كتب – أحمد عبد الهادى

يعرض "اليوم السابع"، من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" أغرب حكم قضائى"، وهى عبارة عن عدد من الأحكام القضائية التي صدرت في العديد من دول العالم، التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم .

وفى حلقة اليوم نستعرض قصة قضية غريبة وإنسانية للغاية، فقد تقدم شقيقين بطلب إلى المحكمة الهولندية عام 2017 لتحكم لهما، من هو الذي يمكنه التكفل بوالدته العجوز، حيث تقدم أحدهم إلى المحكمة بسبب طلب أخيه منه التكفل بوالدته وأخذها معه، ولكن الأخ الثاني رفض أن يترك والدته وتمسك ببقائها معه، وجاء الخلاف الذي أدى لتدخل المحكمة، وكان قرار المحكمة في هذه القضية في صالح الأخ الأصغر، ما استدعى بكاء الأخ الأكبر أمام المحكمة بسبب خسارة والدته.