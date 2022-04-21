اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 02:20 م
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أسعار النفط تسجل 108.17دولار لبرنت و102.75دولار للخام الأمريكى

الخميس، 21 أبريل 2022 02:00 م
أسعار النفط تسجل 108.17دولار لبرنت و102.75دولار للخام الأمريكى نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الخميس108.17 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 102.75 دولار للبرميل.

وقالت مرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، إنها تعارض الحظر المفروض على إمدادات النفط والغاز من روسيا.

وجاء تصريح لوبان خلال مناظرة ضد الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، حيث أكدت لوبان أنها توافق "على جميع العقوبات التي فرضت على رجال الأعمال والمصارف الروسية"، مضيفة "أنا اعترض فقط على حظر البترول والغاز الروسيين".

وأشارت إلى أن حظر إمدادات الطاقة من روسيا "ليس المنهاج الصحيح، فهذا الأمر سيلحق الضرر بالشعب الفرنسي، ونتائج هذا الحظر كارثية على الأفراد والشركات في فرنسا".

وفي المقابل، قالت لوبان إن "العدوان الذي تعرضت له أوكرانيا غير مقبول"، معربة عن تعاطفها مع الشعب الأوكراني ودعمها لجهود ماكرون لحل الأزمة.

قالت آنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، إن ألمانيا ستوقف واردات النفط من روسيا اعتبارا من نهاية هذا العام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية .


النفط

اسعار النفط

برنت

الخام الامريكى

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