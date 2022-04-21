أسعار العملات اليوم الخميس 21-4-2022 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينا أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 21-4-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 18.44 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى سعر 18.44 جنيه للشراء، و 18.50 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى وسجل 19.96 للشراء، 20.23 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 24.05 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.