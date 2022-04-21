أبشع طرق التعذيب.. حكاية عقوبة "الكيس" لمن تسبب فى قتل والديه بروما

كتب - أحمد عبد الهادي

تعرض "اليوم السابع" من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" أبشع طرق التعذيب"، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة للتعذيب التي حدثت علي مر التاريخ في دول العالم، والتي انتشر سماع قصصها علي السوشيال ميديا مؤخرا بعد انتشاره، وتحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة عقوبة الكيس، واستخدم هذا العقاب في روما القديمة في حالات (قتل أحد الوالدين أو قتل أحد أفراد العائلة المقربين)، ويتم وضع المذنب في كيس من الجلد مع مجموعة من الحيوانات مثل القرد والثعبان والديك، ويتم إلقائه في الماء حتى الغرق.

والتعذيب بالموسيقى، بعض السجون الأمريكية استخدمت الموسيقى كنوع من التعذيب، حيث أثبتت الدراسات أن الاستماع لأصوات عالية من الموسيقى تؤدي لحدوث خلل في كيمياء المخ، والسماع المتواصل لها يؤدي بالعقل للجنون.