7 أعراض لأمراض الكلى يجب عدم تجاهلها.. منها الغثيان وفقر الدم وحكة الجلد

كتبت ميرفت رشاد

يعانى ملايين الأشخاص من أنواع مختلفة من أمراض الكلى ومعظمهم لا يدركون ذلك تمامًا، ويعود سبب تسمية مرض الكلى بـ"القاتل الصامت" لأن معظم المرضى لا يلاحظون أى أعراض حتى يتطور المرض، ويخضع الأشخاص لفحص السكرى وضغط الدم ومستويات الكوليسترول بشكل منتظم، لكنهم لا يحصلون على اختبار بسيط للكرياتينين فى دمائهم للكشف عن أى تشوهات غير مشخصة فى الكلى، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

علامات الإنذار المبكر لأمراض الكلى:



ظهور تورم على الكاحلين أو القدمين أو الساقين:

سيبدأ المرء فى ملاحظة الوذمة - تورم ناتج عن تجمع السوائل - فى هذه المواقع التى تتأرجح عند ممارسة الضغط وتسمى بالوذمة الحادة، عندما تبدأ وظائف الكلى في الانخفاض، هناك احتباس للصوديوم يسبب تورما في الساق والكاحلين، ويجب على من يلاحظ ظهور وذمة جديدة الحصول على فحص فوري لوظائف الكلى من طبيب أمراض الكلى.

الضعف:

يصاحب مرض الكلى دائمًا إجهاد مبكر، وتصبح هذه الأعراض سائدة بشكل متزايد مع تقدم الفشل الكلوى، وقد تشعر بإرهاق أو استنزاف أكثر من المعتاد وتكون غير قادر على القيام بمزيد من الأنشطة الشاقة، ما يتطلب المزيد من الراحة المتكررة، ويرجع ذلك في الغالب إلى تراكم السموم والشوائب في مجرى الدم نتيجة لضعف وظائف الكلى.

انخفاض الشهية:

نتيجة لتراكم السموم مثل اليوريا والكرياتينين والأحماض، يتم كبت شهية الفرد، إذا كان المرء يعاني من الشبع المبكر أثناء تناول القليل جدًا من الطعام خلال اليوم، فيجب فحص وظيفة الكلى.

الغثيان والقيء في الصباح الباكر:

الغثيان في الصباح الباكر، هو أيضًا أحد المؤشرات المبكرة على ضعف وظائف الكلى، كما أنه يساهم في قلة الشهية للفرد، ونوبات القيء المتعددة والفقدان الكامل للشهية شائعة في المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي في نهاية المرحلة.

فقر الدم:

عندما ينخفض ​​مستوى الهيموجلوبين لدى الشخص، قد يبدو شاحبًا، وعلى الرغم من عدم وجود علامة واضحة على فقدان الدم من الجسم، فإنه أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لمرض الكلى، ويمكن أن يؤدى هذا أيضًا إلى الضعف والإرهاق.

الجلد الجاف والمثير للحكة:

الجلد الجاف والحكة مؤشر على مرض كلوي حاد، عندما تفشل وظائف الكلى، تميل السموم إلى التراكم فى الجسم، ما يؤدى إلى حكة وجفاف ورائحة كريهة فى الجلد.

آلام الظهر أو آلام أسفل البطن:

يمكن أن يشير الألم في الظهر أو الجانب أو أسفل الضلوع إلى وجود مشكلة فى الكلى مثل حصى الكلى أو التهاب الحويضة والكلية، ويمكن أن يحدث ألم أسفل البطن أيضًا بسبب التهاب المثانة أو حصوات الحالب.