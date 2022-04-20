يلقون أكياس المياه على السيارات.. تفاصيل ضبط 4 صبية بقصد المزاح في دمياط

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان بيرموا أكياس المياه على السيارات.. تفاصيل ضبط 4 من الصبية يلقون أكياس ممتلئة بالمياه على المواطنين بقصد المزاح بدمياط

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط بقيام 4 من الصبية، بقذف السيارات المارة بأحد الشوارع بدائرة القسم، بأكياس ممتلئة بالمياه على سبيل المزاح.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديدهم، وتبين أنهم (4 صبية - مقيمين بدائرة القسم)، وأمكن ضبطهم، وأولياء أمورهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة.