اليوم السابع
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يلقون أكياس المياه على السيارات.. تفاصيل ضبط 4 صبية بقصد المزاح في دمياط

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:15 ص
يلقون أكياس المياه على السيارات.. تفاصيل ضبط 4 صبية بقصد المزاح في دمياط حبس - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان بيرموا أكياس المياه على السيارات.. تفاصيل  ضبط 4 من الصبية يلقون أكياس ممتلئة بالمياه على المواطنين بقصد المزاح بدمياط
 
 
نجحت  جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط بقيام 4 من الصبية، بقذف السيارات المارة بأحد الشوارع بدائرة القسم، بأكياس ممتلئة بالمياه على سبيل المزاح.
 
عقب تقنين الإجراءات، تم تحديدهم، وتبين أنهم (4 صبية - مقيمين بدائرة القسم)، وأمكن ضبطهم، وأولياء أمورهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة.
 
 

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