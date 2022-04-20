وكيل وزارة الصحة بالغربية يتابع أعمال تطوير مستشفى صدر طنطا.. صور

الغربية - محمد طارق

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أعمال التطوير بمستشفى صدر طنطا، حيث تابع أعمال التطوير الجارية والتشطيبات النهائية لأعمال التطوير، وشدد على سرعة الانتهاء منها وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى ووفقا للجدول الزمنى الموضوع ، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

رافقه خلال الزيارة الدكتوره دينا أبو حمر مدير مستشفى صدر طنطا، وذلك لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى والتى تأتى ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية، لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

كما اطمأن على صحة وسلامة المرضى بقسم الاستقبال والأقسام الداخلية والعناية ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية وتطبيق سياسات مكافحة العدوى وتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة حرصا منة على صحة المواطنين .



وكيل صحة الغربية بمستشفى صدر طنطا



وكيل صحة الغربية يتفقد حالة المرضى بمستشفى صدر طنطا