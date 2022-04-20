اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الدفاع اللبناني يبحث سبل وقف السرقات والتعديات على خطوط النفط والغاز

الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:00 م
وزير الدفاع اللبناني يبحث سبل وقف السرقات والتعديات على خطوط النفط والغاز وزير الدفاع اللبناني موريس سليم
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الدفاع اللبناني موريس سليم سبل وضع حد للتعديات والسرقات التي تتعرض لها الخطوط التابعة لمنشآت النفط في طرابلس شمالي لبنان.


جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، للجنة المشتركة المكلفة بوضع خطة حماية أنابيب النفط والغاز، والذي عقد بمكتب بوزارة الدفاع بحضور وزير العدل هنري خوري وممثلي وزارتي الداخلية والبلديات والطاقة والمياه.


وتناول الاجتماع سبل إزالة المخالفات في حرم تلك المنشآت بالتنسيق مع البلديات والقوى الأمنية، كما تم وضع تصور لخطة أمنية تضمن استمرارية حماية المنشآت وتمنع أي تعديات مستقبلية عليها.


لبنان

موريس سليم

وزارة الدفاع اللبنانية

خطوط النفط فى لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة