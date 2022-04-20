وزير الدفاع الإيطالي: سنستمر في دعم أوكرانيا بمساعدات مباشرة

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قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إن بلاده ستواصل مساعدة أوكرانيا بالطرق التي قرر المجتمع الدولي اتباعها وهي العقوبات، والمساعدات المباشرة بما فيها العسكرية، مؤكدا في الوقت نفسه دعم جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي يتسم بالشفافية والإنصاف.



وأضاف غويريني - على هامش مؤتمر نظمته مديرية مكافحة المافيا في نابولي، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم- أنه إذا تم التوصل إلى حل تفاوضي حقيقي وعادل، فإن هذا ممكن بفضل مقاومة أوكرانيا والمساعدة التي قدمها المجتمع الدولي لها، مشيرا إلى أن مقاومة القوات المسلحة والشعب الأوكراني كانت ولا تزال استثنائية.