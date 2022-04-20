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وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة باجتماع طارئ لبحث التطورات بفلسطين

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:25 م
وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة باجتماع طارئ لبحث التطورات بفلسطين وزير الخارجية سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، إلى العاصمة الأردنية عمَّان، وذلك للمُشاركة في "الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المُحتلة".

 

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه من المقرر أن يبحث الاجتماع الطارئ التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى المُبارك، وما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلًا عن التباحث حول ضرورة وقف كافة المُمارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس.

 

 

 


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