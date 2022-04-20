هجوم سيبراني يضرب مواقع إلكترونية مهمة في التشيك

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أعلنت الوكالة التشيكية للأمن الإلكتروني والمعلوماتي تعرض عدد من المواقع الإلكترونية التشيكية المهمة لهجوم سيبراني في وقت سابق اليوم الأربعاء.



وأضافت الوكالة - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردها راديو "براغ الدولي" - أن من بين المواقع التي واجهت ما يعرف بـ "هجمات الحرمان من الخدمات"، تلك التابعة لسكك حديد التشيك وإدارة الدولة، بالإضافة إلى المطارات.



وأوضحت الوكالة أنها تراقب الوضع ولم تسجل أي تأثير كبير، لافتة أيضًا إلى تحذير سابق لها من هجمات إلكترونية محتملة يتعلق بالحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.