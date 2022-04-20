اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

هجوم سيبراني يضرب مواقع إلكترونية مهمة في التشيك

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:56 م
هجوم سيبراني يضرب مواقع إلكترونية مهمة في التشيك التشيك - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الوكالة التشيكية للأمن الإلكتروني والمعلوماتي تعرض عدد من المواقع الإلكترونية التشيكية المهمة لهجوم سيبراني في وقت سابق اليوم الأربعاء.


وأضافت الوكالة - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردها راديو "براغ الدولي" - أن من بين المواقع التي واجهت ما يعرف بـ "هجمات الحرمان من الخدمات"، تلك التابعة لسكك حديد التشيك وإدارة الدولة، بالإضافة إلى المطارات.


وأوضحت الوكالة أنها تراقب الوضع ولم تسجل أي تأثير كبير، لافتة أيضًا إلى تحذير سابق لها من هجمات إلكترونية محتملة يتعلق بالحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.


التشيك

هجوم سيرانى

سكك حديد التشيك

مطارات التشيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة