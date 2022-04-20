هبة السويدى تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شخص تنمر على إحدى الناجيات من الحروق

صرحت هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صاحب تعليق أساء وتنمر فيه على إحدى الناجيات من الحروق وتدعى منال حسني، وهي بطلة إعلان مستشفى أهل مصر الجديد، موضحة أنها لن تفرط بحقها وحق كل الناجين من الحروق.

وكتبت هبة السويدي منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، كان نصه:

شكرا لكل من تضامن مع منال في التعليقات....



منال حسني وهبة السويدى

سأتقدم ببلاغ إلى النائب العام غدًا باسم مؤسسة أهل مصر ضد هذا الشخص الذي تجرد من الرحمة، وقرر بكلمة يوجع قلوب مئات الآلاف من الناجين من الحروق، وأصدر عليهم حكم الإعدام وهم أحياء...

حبيبة قلبي منال المتحدث الرسمي لمؤسسة أهل مصر ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، اتعرضت لحادثة حرق وهي عندها 16 سنة فقدت فيها والدتها و2 من أفراد عيلتها...



منال حسني

37 عملية منهم بس 27 في أول 3 شهور بعد حادثة الحرق....

رحلة علاج استمرت سنين ومازالت مستمرة...

آلام واوجاع من اصابتها لا تحتمل...

عمليات في وشها وفي ايديها علشان ازالة التصاقات واعاقة أصابع أيديها علشان تقدر تستخدمها وتخدم روحها... كل ده ومعاه ألم نفسي وحسرة في قلبها على والدتها وعلى نفسها... أسرتين كاملين ادمروا وحياتها وقفت... مدرستها قفلت بابها في وشها واتحرمت من أولى حقوقها في إنها تكمل تعليمها وبعدها انها تشتغل...

وبعد ما كانت عايشة حياة طبيعية قررت تغطي ايديها بجلوفز وتهرب وتقفل عليها بابها وتستخبى من عيون مجتمع قرر يعاقبها على قدر مكنش ليها ايد فيه... وفي يوم قررت تقاوم وتقوم وتحاول ترجع حياتها بالرغم من كل التنمر والكلام القاسي الي بتتعرضله كل يوم وكل ساعه...

وبدعم أهل مصر ليها بالعلاج والتأهيل النفسي وبقوتها قدرت توصل انها تكون أول متحدث رسمي بتتكلم بإسم كل الناجين من الحروق... وكان أول اختبار ليها لما قلعت الجلوفز وطلعت قدمت فقرة في احتفالية قادرون باختلاف السنة دي أمام السيد رئيس الجمهورية.. بنظرة حضرته ليها ولبسملة بعين الإنسان والأب و تجاوبه معاهم فتح باب امل جديد لكل الناجين من الحروق أنه روحهم تعيش من جديد...

بقالنا سنين بنعافر علشان نوصل صوتهم، بس إيمانا بالقضية واحساسنا بوجعهم كان هو الدافع الي بيحركنا بالرغم من كل الصعوبات والتحديات الي بنواجها من أول انقاذ ارواح الضحايا لغاية دمجهم في المجتمع...

امبارح اعلان مستشفى اهل مصر الي كانت بطلته منال تم عرضه لأول مرة في التليفزيون وعلى السوشال ميديا...

منال حبيبتي بجد ابتسامتها ترد الروح،

والثقة الي بقت عندها في نفسها تفرح قلوب...

بس للاسف دخل شخص معين قلبه يفتقر للرحمة على صفحة اهل مصر وكتب تعليق ما يكتبهوش غير انسان تجرد من انسانيته، وبدل ما يشجعها ويشجع مئات الآلاف من الناجين من الحروق انهم يقاوموا ويعملوا زيها...

قرر يهد بكلمة وبتنمره مجهود سنين ويجرح قلب بنوتة

كل املها انها تعيش وتشتغل وتتعالج...

بنوتة قاومت وتحدت نفسها قبل مجتمعها...

بس اللي يفرح الناس اللي دخلت ردت عليه واحرجته فحب يحمي نفسه ومسح التعليق بس كنا صورناه..

أنا حابه افكر الشخص ده وأفكر كل متنمر بالحملة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية "لا للتنمر"، والقانون الذي تم تفعيله وبقوة بحبس كل من يتنمر بالأخص على ذوي الاحتياجات الخاصة والناجين من الحروق، واحنا في اهل مصر نرفض نفرط في حق ولادنا......