هاكرز عراقيون يستهدفون عددا من المواقع الإلكترونية الهامة في إسرائيل

كتب: أحمد جمعة

تعرضت العديد من المواقع الحكومية والإعلامية الاسرائيلية لـ "هجوم سيبراني" قاده هاكرز عراقيون، ما أدى إلى تعطل الكثير من المواقع داخل إسرائيل.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن الهجوم استهدف مواقع وخوادم إسرائيلية لليوم الثاني على التوالي.

فيما ذكر موقع 0404 العبري أن موقع هيئة المطارات الإسرائيلية تعرض لهجوم سيبراني إلكتروني.

وذكرت تقارير عبرية ان الهجوم السيبراني نفذ فجر اليوم الأربعاء، ومصدر الهجوم العراق استهدف أيضا مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي وأدى إلى تعطيل موقع "القناة 9" العبرية، وكذلك موقع قناة "كان 11" إلى جانب العديد من المواقع الإسرائيلية الأخرى.