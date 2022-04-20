"هات ريشتك.. هات ألوانك" معرض فنى لطلاب إدارة طهطا التعلمية.. صور

سوهاج محمود مقبول

افتتح خالد يوسف مدير إدارة طهطا التعلمية معرضا فنيا للوحات ورسومات الأطفال بمراحل التعليم المختلفة بعنوان "هات ريشتك هات ألوانك" ضم المعرض العديد من اللوحات الفنية والرسومات ورسم الديجتال لأول مرة كنشاط فى التربية الفنية وضم المعرض أيضا أعمال يدوية ورسومات زيت ورسومات الفحم وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى سبق المعرض العديد من الورش للتعليم ووضع الطلاب على الطريق الصحيح للعمل الفنى.

جاء المعرض برعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم ومن وقال مدير إدارة طهطا التعليمية أن المديرية والإدارة توليان اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة فى جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة، مشيراً إلى أهمية تنظيم المعارض والمشاركة فى المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.

وقال طارق محمد راتب الموجه الأول للتربية بإدارة طهطا التعليمية في تصرحات خاصة لليوم السابع أن المعرض تضمن العديد من الأعمال الفنية المتميزة التى تعكس إبداعات الطلاب وقدرتهم على استخدام خامات البيئة المحيطة بشكل فنى رائع، وأننا نهتم بإعداد وتدريب طلابنا من خلال تنظيم عدد من الورش العملية التدريبية للارتقاء بمستوى الطلاب طبقا لأحدث التقنيات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة ومواكبة رؤية مصر 2030.

وأشارت هانم محمد البدرى موجه ثانوى تربية فنية بإدارة طهطا التعليمية أن المعرض ضم تشكيل للنحت بتقنيات مختلفة تحمل تصميماتها الطابع الإسلامى كمعلق فنى من آيات قرآنية ومأثورات، واشغال الهاند ميد باستخدام الخامات والتقنيات المختلفة، مؤكدة أن جميع المنتجات بالمعارض يمكن أن تكون نواة للمشاريع الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر وهذا ما نهدف إلى غرثه في الطلاب منذ الصغر من أجل خلق بيئة عمل لصالحه لهم في المستقبل وتفعيل الدور البيئي من خلال إستغلال خاماته المتاحة بأقل تكلفة وجودة عالية.

وأكد جمال مختار محمد موجه إعدادى بالإدارة، أن التصميمات اتسمت بالمواطنة وحب مصر ووجود علم مصر فى جميع المعلقات كما تم عرض مصنوعات بتقنيه الهاند ميد الفائقة السرعة والتى تعطى العديد من التصميمات الفنية المتميزة بالإضافة إلى العديد من قطع الإكسسوار رخيصة الثمن والتي في نفس الوقت عليها إقبال كبير من الطلاب والمدرسين.

وأوضح محمود عبدالنعيم خليل موجه إعدادى أن الورش التي تم تنفيذها قبل إقامة المعرض أفرزت العديد من المواهب الغير مكتشفه في مدارس القرى والتي برزت من خلال الأعمال المختلفة في الرسم والنحت وغيرها من الأعمال حيث ظهرت العديد من المواهب في سن صغيرة لم يكن أحد يتوقع أن تخرج مثل تلك المواهب في مثل أعمارهم وأننا مستمرون في إقامة المعارض وسوف نقوم بعمل نشطات صيفية نجذب من خلال العديد والعديد من الطلاب من أجل خلق جيل راقى يتسم بالحس والإنتماء لمصر من خلال تعبيره بالرسومات عما بداخله اتجاه الوطن.

وأنهت أيمان أحمد مصطفى موجه إبتدائى ومصلح عبداللاه أحمد موجه إيتدائى الحديث لليوم السابع قائلين إدارة طهطا التعليمة لفضل التوجيهات المستمرة للدكتور عربى أبوزيد وكيل الوزارة وخالد يوسف مدير الإدارة وأحمد المنشاوى وكيل الإدارة قامت بوضع خطة لإكتشاف المواهب بالمدراس بكل القطاعات رياض الأطفال الإيتدائى الإعدادى الثانوى وهذا الأمر أفرز مواهب كثيرة بكل المدارس تم تصنيفهم حسب الموهبة من أجل ثفل تلك المواهب ووضعها على الطريق السليم في العمل الفني من أجل خلق فنان شامل يلم بكل أدوادته الفنية.



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أفتتاح-معرض-هات-ريشتك-هات-الوانك-بسوهاج



الطالبة-ملك-تعرض-أعمالها-الفنية-بالرسم-الديجتال



الطلاب-مع-الاعمال-الفنية



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صور-تذكارية-مع-العارضين-بالمعرض--(6)



مدير-الإدارة-بناقش-الطالبة-حول-فكرة-الرسومات



أعمال-الطلاب-الصم-بالإدارة



أعمال-النحت-والحفر



أعمال-الهاند-ميد



اعمال-فنية



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