نائبة رئيس الوزراء الأوكراني تتهم روسيا بخرق وقف إطلاق النار وقطع الطريق أمام الحافلات

كتب أحمد عرفة

اتهمت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، روسيا بخرق وقف إطلاق النار وقطع الطريق أمام الحافلات بماريوبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضافت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: خطة الممر الإنساني لإجلاء المدنيين من ميناء ماريوبول المحاصر في جنوب شرق أوكرانيا "لم تنجح".

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء، أن موسكو لا تسعى إلى تغيير النظام في كييف، وإنما تريد أن يقرر الشعب الأوكراني مصيره ومستقبله، مضيفا أن الغرب استخدم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ضد روسيا.

وقال لافروف ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن الهدف من العملية العسكرية الروسية نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا، وإن الأزمة بدأت مع أوكرانيا منذ محاولة كييف توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى عدم وجود رسوم على الصادرات والواردات، ورأت روسيا حينها تغيير اتفاقياتها مع كييف".

وأضاف أن حكومة كييف هاجمت مناطق القرم الواقعة شرق أوكرانيا، ورغم ذلك تم التوصل إلى اتفاق مينسك في فبراير 2015 ولكن بعد 8 سنوات أعلنت الحكومة الأوكرانية عدم تنفيذ الاتفاق واستمرت في قصف المناطق في لوجانسك ودونيتسك.