وذكر إعلام المطار - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن "إدارة مطار بغداد الدولى، تود أن توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م".

وأضاف البيان، أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".