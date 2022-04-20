ونقلت وكالة أنباء باب البولندية عن توماس سيمينيك، مدير فريق الاتصالات في المنجم قوله " من المحتمل أن يكون غاز الميثان قد اشتعل بعد منتصف الليل بقليل ، على بعد حوالي 1000 متر تحت الأرض، ومن المحتمل أن يكون هناك انفجار آخر في ذلك الوقت عندما كان فريقان من رجال الإنقاذ في المنطقة يبحثون عن عمال المنجم المفقودين.

وأضاف سيمينيك أن هناك 42 عاملا في المنطقة، وتم نقل المصابين البالغ عددهم 21 شخصًا إلى المستشفيات، وأصيب معظمهم بحروق، مشيرا إلى أن عملية الإنقاذ جارية حاليا.

وبدوره، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي أنه سيزور منجم بنيوفيك في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

