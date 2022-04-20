مصرع طفل سقط بدراجته الهوائية فى إحدى الترع بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل في الثانية عشر من العمر مصرعه غرقا بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج عقب سقوطه بدراجته الهوائية تم إنتشال الجثة وإيداعها تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى المراغة المركزى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق طفل بإحدى الترع دائرة مركز المراغة وتم إنتشال الجثة وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بغرق شخص بترعة دائرة مركز المراغة وتبين غرق الطفل عبد الله ا ع ع 12 سنة ويقيم بذات الناحية " تم إنتشال الجثة "تم نقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال والده المدعو الفيل ع ع ع 45 سنة موظف ويقيم بذات الناحية أقاد بأنه أثناء إستقلال نجله دارجته الهوائية بذات الناحية أختل مقود الدراجة مما أدي لسقوطه بالترعة المجاورة لمنزله ولعدم إجادته السباحة غرق بها ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.