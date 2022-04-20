مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الجرايدة بيلا فى كفر الشيخ، وتم نقل جثمان المتوفي والمصابين لمستشفى بيلا المركزي.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الجرايدة بيلا، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى بيلا المركزي.

وتبين من القرير الطبي مصرع أيمن إبراهيم الدسوقي، 18 سنة من قرية خاطر ، عقب تقديم الإسعافات الأولية عمل إنعاش قلبي لم يستجب والجثة بمشرحه المستشفى تحت تصرف النيابة، وإصابة سلامة أحمد محمد السيد، باشتباه كسر بالحوض والفخذ الأيمن، ومحمد عماد فريد، 14سنه بكدمه بالساق الأيسر ، والحالات باستقبال مستشفى تحت الملاحظة والعلاج.