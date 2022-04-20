مصرع شخص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الدائرى الأوسطي

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارتين أعلي الطريق الدائرى الاوسطي بالقاهرة، وانتقل رجال المرور إلي المكان، وتم رفع حطام الحادث.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي وقوع حادث تصادم ووفاة شخص أعلي الطريق الدائرى الأوسطي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين وقوع اصطدام سيارتين ملاكى ونتج عن الحادث وفاة شخص وتم نقله إلي المستشفي.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.