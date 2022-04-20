وقال لوبثنال - فى تصريحات اليوم الأربعاء، لقناة التلفزيون الأولى الألمانية (ايه ار ديه) - إنه"لا يمكن للبوندسفير تسليم مركبات مشاة قتالية من طراز Marder للجيش الأوكرانى".

وأضاف "لا يمكن تسليم ما يقرب من 100 مركبة قتال مشاة من طراز (ماردا) Marder يستخدمها الجيش الألماني للتدريب والتعليم إلى أوكرانيا، إن تسليم الدبابات إلى أوكرانيا سيضعف بشكل كبير الجيش الألماني، حيث لن يكون هناك أي احتمال للرد على أى احتمالات قد تحدث في المستقبل".

وتابع أن جزءا كبيرا من مركبة المشاة القتالية Marder، على سبيل المثال، تستخدم أيضًا لتوفير قطع غيار للاستخدام الدفاعي وفي التزاماتنا بحلف شمال الأطلسي وعلى الجانب الشرقي لحلف الناتو فى الوقت الحالى، حتى نتمكن أيضًا من تشغيله.

وذكر أنه بشكل عام هناك فجوات مادية نشأت بعد اتباع تدابير التقشف في وزارة الدفاع الألمانية، وشمل ذلك أيضًا الصواريخ الموجهة وما يقابلها من أسلحة صغيرة وذخيرة، والتي يجب أن تكون مناسبة من الناحية الفنية للاستخدام في الحرب.

ولفت الجنرال الألماني إلى أن استخدام تلك الأسلحة الألمانية يتطلب مستوى معينًا من التدريب، ويتطلب إعدادًا شاملاً ويجب التعامل معه بجدية إذا ما تم استخدام نظام (ماردر).