مركز شباب الشهيد أحمد منسي يصعد لنصف نهائي دوري مراكز شباب حياة كريمة بشمال سيناء

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، صعود مركز شباب الشهيد أحمد منسي لنصف نهائي دوري مراكز شباب حياة كريمة بمحافظة شمال سيناء، والذي تنفذه الوزارة للعام التاسع علي التوالي، وذلك بعد عدم حضور مركز شباب العريش خلال المدة القانونية للمباراة.



مركز شباب الشهيد أحمد منسي يصعد لنصف نهائي دوري مراكز شباب حياة كريمة

ذكر وزير الشباب والرياضة أن إطلاق أسم الشهيد أحمد منسي، علي مركز شباب بمحافظة شمال سيناء، تخليد لذكراهم، وترسيخ لقيم الفداء والتضحية، وتوثيق لما قدموه فى سبيل هذا الوطن، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة من أبطال مصر والشرطة الباسلة على بعض مراكز الشباب والهيئات العامة الموجودة بمختلف المحافظات وخاصة بمحافظة شمال سيناء

تجدر الإشارة إلى أن مركز شباب الشهيد أحمد منسي صعود في صدارة المجموعة الرابعة ومعه مركز شباب 6 أكتوبر رمانة، والمجموعة الأولي شهدت صُعود مركزي شباب 6 أكتوبر ومركز شباب العريش، وعن المجموعة الثانية مركز شباب الخربة ومركز شباب بئر العبد، عن المجموعة الثالثة مركز شباب نجيلة ومركز شباب النصر.