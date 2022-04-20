مدينة الزينية تستعد لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى لـ5 قرى شمال الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن عمل محضر تنسيقي لبدء تنفيذ أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي لمركز ومدينة الزينية، وشركة غاز مصر Egypt Gas Co، وذلك برئاسة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، وتم الاتفاق ببدء الأعمال بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي، وكذلك خطة تعديل السيارات للعمل بالغاز، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المركز والمدن بتيسير إجراءات إنهاء المشروعات القومية ووصول الخدمات للمواطنين.

ومن المقرر أن يغطى الغاز الطبيعى 5 قرى بالمركز بالإضافة لمدينة الزينية على أن يخدم قرابة 120 ألف نسمة، حيث تضم اللجنة فى عضويتها أحمد عبد النبي محمد نائب رئيس المركز، وعبد الفتاح محمد علي والمهندس مصطفي أبو النصر ممثلى شركة غاز مصر، والمهندس رفيق فهمي أحمد مدير تنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس محمد ماهر أحمد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وعبد الصبور مرتضي ممثل شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس خالد سيد محمد الشركة المصرية للاتصالات فرع الأقصر، والمهندس سعيد خراشي مدير هندسة كهرباء الزينية، وشعبان كريم علي مدير طرق الزينية، ومصطفي محمد إبراهيم رئيس قرية المدامود قبلي، ويوسف أحمد محمود رئيس قرية الزينية بحرى، وصلاح الدين إسماعيل رئيس قرية المدامود بحرى، ونور الدين جمعة رئيس قرية العشي، وهدي طواب شرقاوى رئيس قرية الصعايدة.

وفى سياق متصل، قال الهوارى إن المركز تلقي بلاغا يفيد بقيام مواطن بالتعدي بالبناء المخالف وعمل صبة خرسانية لدور أول علوى، وذلك بمنطقة العوايدة بناحية المركز، وعلى الفور تم التحرك بحملة مكونة من مركز مدينة الزينية وقوة من نقطة شرطة الزينية برئاسة رئيس النقطة، وتم ضبط حالة التعدى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدى.