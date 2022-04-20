مدمن مخدرات فى الإسماعيلية يعترف: اشتريت حصانا وادعيت النبوة

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

اعترف مدمن مخدرات بادعاءه النبوة، بعدما اشترى حصانا أبيض وتحرك به في الشوارع، وزعم أنه مرسل من السماء لهداية الناس.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تجول أحد الأشخاص بحصان بأحد الشوارع بمحافظة الإسماعيلية ويدعى النبوة.

تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية "له معلومات جنائية") ويمتلك 2 حصان يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة، وأنه من مدمنى المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.