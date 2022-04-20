اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مدمن مخدرات فى الإسماعيلية يعترف: اشتريت حصانا وادعيت النبوة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:00 ص
مدمن مخدرات فى الإسماعيلية يعترف: اشتريت حصانا وادعيت النبوة قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف مدمن مخدرات بادعاءه النبوة، بعدما اشترى حصانا أبيض وتحرك به في الشوارع، وزعم أنه مرسل من السماء لهداية الناس.
 
 
كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تجول أحد الأشخاص بحصان بأحد الشوارع بمحافظة الإسماعيلية ويدعى النبوة.
 
 
تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية "له معلومات جنائية") ويمتلك 2 حصان يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة، وأنه من مدمنى المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مدمن مخدرات

فيس بوك

الإسماعيلية

النبوة

ادعاء النبوة

جريمة ادعاء النبوة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة