محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من تطهير شبكة الانحدار بمصيف بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي والمعالجة التي تشهدها مدينة مصيف بلطيم، والتى سيتم الانتهاء منها، وبدء تجارب التشغيل والافتتاح قبل موسم الصيف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، وهيثم عطيه، رئيس مصيف بلطيم، والمهندس شعبان ابراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس رشدي عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أيمن عبدالعاطي، ممثل شركة المقاولون العرب، وأعضاء الجهاز التنفيذي، وشركة مياه الشرب.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن الصيف المقبل يشهد انفراجه وانتهاء من مشكلة الصرف الصحي بمصيف بلطيم، وسيتم بدء تجارب التشغيل والافتتاح قبل موسم الصيف، مشيراً إلى أنه وجه بالانتهاء من تطهير شبكة الانحدار بالكامل بالمصيف خلال أسبوع.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه وجه باستمرار العمل في تغطية الغرف المفتوحه،حتى نهاية شهر أبريل الجاري، والانتهاء من مد المناطق المحرومة بشبكة الانحدار بنهاية شهر مايو المقبل، وسرعة الانتهاء من محطة المعالجة.



محافظ كفر الشيخ يستمع لشرح عما تام انجازه في مشروع الصرف الصحي بالمصيف