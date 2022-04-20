محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف المالى للمشروعات الجارى تنفيذها

جنوب سيناء فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم لمتابعة الموقف المالي للمشروعات الجارية علي أرض المحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاربعاء، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس الاستشاري كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني والمشروعات، ورؤساء المدن والإدارات المالية، والمديريات والشركات القائمة بالتنفيذ.

تابع المحافظ موقف مشروعات الخطة الاستثمارية لمجالس المدن للعام المالي 2021 / 2022 حيث جاري تنفيذ الأعمال وجاري الصرف وفقاً للمستخلصات المقدمة، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة وتقديم باقي المستخلصات كما تابع موقف كاميرات المراقبة بمدينة شرم الشيخ ووجه نحو سرعة الانتهاء من الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضمن استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية تابع المحافظ موقف تسليم الأراضي الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية وعددها 3 محطات حيث تم تسليم الأراضي المخصصة لذلك وجاري العمل بإنشاء المحطات.

تم خلال الاجتماع عرض موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمضمار الهجن والقرية التراثية ومنطقة العزب ومسجد الهجن بمدينة شرم الشيخ ووجه المحافظ بسرعة البدء في التنفيذ فورا والانتهاء في اول أكتوبر من العام الجاري قبل انعقاد مؤتمر التغيرات المناخية.

واستمع المحافظ لتقرير من مدير مديرية الطرق بالمحافظة عن موقف الطرق الداخلية بجميع المدن ، كما تابع الموقف التنفيذي لمشروعات الانارة والكهرباء بجميع مدن المحافظة، وموقف مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.