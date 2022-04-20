محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل فى مشروع حصر أصول وممتلكات الدولة

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، بديوان عام محافظة بورسعيد، لمتابعة مستجدات العمل فى تنفيذ مشروع ميكنة وحصر أصول وممتلكات الدولة ببورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظ للشؤون الفنية، وعدد من الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد.



واستعرض المحافظ شرحا من مسؤولى إدارات التحول الرقمى وشبكات المعلومات وإدارة أصول وأملاك الدولة، حول آخر تطورات العمل فى منظومة ميكنة إدارة الأصول المشتركة للدولة، حيث أكدوا وصول العمل فى المشروع لمراحل متقدمة وميكنة أكبر عدد من أصول وممتلكات الدولة.



وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الأجهزة التنفيذية ودورهم فى إنجاح المنظومة الرقمية والتى أصبحت نموذجا لكافة المحافظات، مؤكدا أن بورسعيد دائما نقطة البدء لتطبيق المشروعات العملاقة الجديدة، متطرقا للحديث عن نتائج تطبيق منظومتى التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى فى محافظة بورسعيد.



ويعد مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة المشروع الأضخم الذى تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمى، وتأتى أهميته من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة، ويتضمن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأصول وأملاك الدولة بكافة الجهات التابعة لها، وآليات تتيح وجود بيانات على درجة كبيرة من الجودة والكفاءة بما يتناسب مع طبيعة التحول الرقمى ببورسعيد.