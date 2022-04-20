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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بإدارات الأحياء.. التفاصيل

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:41 ص
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بإدارات الأحياء.. التفاصيل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل داخل عدد من إدارات أحياء المحافظة، وذلك بديوان عام المحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد المستشار الفنى للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومسئولى الإيرادات والتحصيل الإلكترونى بالأحياء.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل فى الأحياء خلال الفترة المقبلة، خاصة تكثيف أعمال النظافة وإزالة الاشغالات، والارتقاء بالمناطق الخدمية لتقديم خدمات على درجة عالية من الكفاءة للمواطن، فضلا عن متابعة مستجدات العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها فى عدد من القطاعات.

واستعرض المحافظ سير أعمال تحصيل المتأخرات المستحقة ، ووجه أجهزة الأحياء بتكثيف الجهود والعمل المتواصل فى تحصيل المتأخرات المستحقة على الإيجارات والنظافة وتكثيف العمل فى الإدارات المختصة بهذا الشأن ، للاستفادة من تلك الإيرادات فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المحافظة .

 


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