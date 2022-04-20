محافظ الجيزة يتفقد منافذ بيع اللحوم والدواجن ويؤكد: لدينا 562 منفذا

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة المنافذ الثابتة لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن التابعة لمديرية التموين والقوات المسلحة والكائنة بمنطقة الطوابق بحي الهرم في إطار المتابعات الميدانية لحالة الأسواق والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها.

و أطمئن المحافظ علي توافر السلع والمنتجات بالمنافذ وجوده المعروضات، مشيرا إلى أنه تم توفير 338 منفذ ثابت و 224 منفذ متحرك لتغطية كافة قطاعات المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديريتى التموين والزراعة وذلك استمراراً لمجهودات المحافظة لمحاربة الغلاء.

وأكد راشد أن المنافذ تأتى فى إطار توسع المحافظة فى إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أن المنافذ تعمل علي مدار اليوم سواء قبل او بعد الإفطار لتوفير كافه احتياجات المواطنين.

وقد حرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين في المنافذ والأسعار المطروحة، مؤكدا أن المحافظة تحرص علي التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافه احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات مناشدا المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لما تتيحه من معروضات ذات جودة عالية وبأسعار اقل من السعر السوقي.

رافق المحافظ خلال تفقد المنافذ اللواء علاء بدران السكرتير العام وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمهندس حسن موافي رئيس حي الهرم وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة وأسعد منادي مدير مديرية الزراعة وأشرف تامر رئيس حي الطالبية .