محافظ الأقصر يستقبل القنصل العام لروسيا بالغردقة لبحث التعاون المشترك

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، فيكتور فوروبايف القنصل العام لروسيا الاتحادية بالغردقة، لبحث سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين.

وعبر القنصل الروسي عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر التي وصفها بأنها لؤلؤة المدن السياحية، مشيدا بالتطور الكبير الذي شهدته المحافظة خلال الفترة الأخيرة، وما تحققه الدولة المصرية من انجازات في العديد من القطاعات ومن بينها مبادرة حياة كريمة، معربا عن رغبته في زيادة مجالات التعاون بين الجانب الروسي ومحافظة الأقصر في مجالات السياحة والآثار والثقافة والفنون والتعليم.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بالقنصل الروسي، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن الأقصر مستعدة لاستقبال المزيد من السائحين الروس ومن مختلف الجنسيات لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة، كما عبر المحافظ عن رغبته في التنسيق لإضافة برنامج مبيت للسائحين الروس القادمين إلى الأقصر من البحر الأحمر ضمن رحلات "اليوم الواحد" بما يضمن لهم الاستمتاع بزيارة المزيد من المناطق الأثرية والسياحية المختلفة بالأقصر.

كما شهد اللقاء مناقشة بحث إمكانية إقامة اتفاقية تآخي بين الأقصر وإحدى المدن الروسية، وإمكانية إضافة اللغة الروسية إلى أقسام كلية الألسن بجامعة الأقصر، وسبل التعاون مع كليتي الفنون الجميلة والآثار بالجامعة، وإمكانية إقامة أسبوع مهرجان الموسم الروسي بالأقصر للتعريف بالثقافة والفلكلور والفنون الروسية.



محافظ الأقصر يستقبل القنصل العام لروسيا بالغردقة (1)

