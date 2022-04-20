ماكرون: لن أزيد الضرائب إذا أعيد انتخابي لولاية ثانية وسأرفع سن التقاعد تدريجيا

كتبت هناء أبو العز - أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسي إيمناويل ماكرون، إنه لن يزيد الضرائب إذا أعيد انتخابه لولاية ثانية وسأرفع سن التقاعد تدريجيا.

واتهم إيمانويل ماكرون، خلال مناظرة تليفزيونية بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الفرنسية مع المرشحة الرئاسة الفرنسية ماريان لوبان، ماريان لوبان بأنها غامضة، ملمحا إلى مواقف متضاربة لها بشأن تضامنها مع روسيا.

أعرب الرئيس الفرنسى، عن رغبته في الحوار مع روسيا مع مواصلة فرض عقوبات عليها، بهدف وضع حد للحرب في أوكرانيا التي ينوي الاستمرار في تقديم مساعدات لها.

أكد الرئيس الفرنسى، أنه يعمل منذ خمس سنوات على تغيير أوروبا، موجها انتقاده لماريان لوبان قائلا "أنت لم تحددِ موقفك لكن مشروعك هو الخروج من الاتحاد الأوروبي".