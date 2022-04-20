ماريان لوبان: التقاعد فى سن 65 عاما يعد ظلما لا يطاق.. وأدين الغزو الروسى لأوكرانيا

كتبت هناء أبو العز - أحمد عرفة

شنّت المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية، ماريان لوبان، هجوما على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب قراره بطرد 15 ألف عامل في القطاع الصحي بسبب رفضهم تلقى لقاح فيروس كورونا.

واقترحت ماريان لوبان خلال مناظرة تليفزيونية بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الفرنسية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيادة تدريجية في سن التقاعد مع السماح لمن بدأوا العمل قبل عشرين عاما بالتقاعد فى سن 60 عاما، ومن ثم يتم ترفيع سن التقاعد تدريجيا ليكون في سن 62 عاما.

وأوضحت المرشحة للرئاسة الفرنسية أن التقاعد في سن 65 عاما يعد ظلما لا يطاق، وأثنت ماريان لوبان على مبادرات الرئيس الفرنسي معربة عن إدانتها المطلقة للغزو الروسي لأوكرانيا، واعدة بحماية الأوكرانيين بمواصلة تقديم المساعدات لهم، مؤكدة معارضتها لوقف توريد النفط والغاز الروسي. وقالت المرشحة للرئاسة الفرنسية: "سأوفر مساعدة مالية للشباب شهريًا".