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ماذا قال تقرير الصحة النفسية لقاتل كاهن كنيسة العذراء بالإسكندرية؟

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:33 ص
ماذا قال تقرير الصحة النفسية لقاتل كاهن كنيسة العذراء بالإسكندرية؟ القمص أرسانيوس
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم بقتل المجني عليه القمص أرسانيوس وديد رزق الله -كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك-، مما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط في حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه، إلى جانب ما تبين للنيابة العامة من معاينتها مسرح الجريمة، وما شاهدته بآلات المراقبة المطلة عليه، فضلًا عن أدلة أخرى.
 
 
يشار إلي أن النيابة العامة أمس الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر إبريل الجاري أمرت بإحالة المتهم بقتل المجني عليه القمص أرسانيوس وديد رزق الله -كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما اتُّهم به من ارتكاب جريمة القتل العمديّ، وإحراز سلاح أبيض.
 
 
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة سبعةَ عشَر شاهدًا، وما ثبت بتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقتَ ارتكابه الجريمة كاملَ الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أيِّ أعراضٍ اضطرابٍ عقليٍّ أو نفسيٍّ وقتَ الفحص، أو وقتَ ارتكاب الجريمة، مما يجعله مسئولًا عنها.
 

قتل القمص أرسانيوس

القمص أرسانيوس

سبب قتل أرسانيوس

البصمات الوراثية

الطب الشرعي

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